استراحة نهائي إفريقيا لكرة الصالات - مصر (0) المغرب (3).. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 21:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الصالات

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2020.

البطولة مقامة في المغرب، وضمن كلا المنتخبين التأهل لنهائيات كأس العالم التي تقام سبتمبر المقبل.

منتخب مصر يخوض النهائي للمرة السادسة في تاريخه، كما تأهل لكأس العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا.

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مصر صاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة تاريخيا بثلاث مرات، أعوام 1996، و2000، و2004، بجانب المركز الثاني مرتان عامي 2008 و2016، فيما يأتي منتخبا المغرب وليبيا بتتويج واحد لكل منهما.

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نهاية الشوط الأول: المغرب 3-0 مصر ومشادة بين لاعبي المنتخبين انتهت سريعا.

ق 1: شوبير يواصل التألق ويتصدى لانفراد لاعب المنتخب المغربي.

ق 3: المغرب تهز شباك مصر بهدف ثالث عن طريق سفيان مسرار.

ق 5: مارادونا يهدد مرمى المغرب بتسديدة مرت بسلام.

ق 7: المغرب تتقدم بالهدف الثاني عن طريق فاتي.

ق 14: مصطفى شوبير يمنع هدفا ثانيا للمغرب.

ق 15: القائم يتصدى لهدف مغربي ثاني.

ق 17: المغرب تتقدم بهدف من تسديدة قوية عن طريق سعد كينيا.

بداية اللقاء

منتخب مصر لكرة الصالات كأس إفريقيا لكرة الصالات
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