مباشر في الدوري – بيراميدز (1) الأهلي (0) تبديل ثان من تشاتشيتش

الخميس، 06 فبراير 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

مروان محسن مع الأهلي أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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ق. 73 بديل ثان لبيراميدز بدخول عبد الله بكري بدلا من إسلام عيسى

ق. 63 تبديلان بدخول أليو بادجي بدلا من مروان محسن ووليد سليمان بدلا من أفشة.

ق. 52 جوووول أول لبيراميدز. ركنية نفذها رجب بكار وقابلها علي جبر برأسية راائعة في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 تبديل اضطراري أول لبيراميدز بدخول عمر لعيوني بدلا من عمر جابر.

ق. 38 عمر جابر يسقط على الأرض للمرة الثانية ويتلقى العلاج.

ق. 28 تسديدة من نبيل عماد دونجا لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 25 طولية إلى حسين الشحات والذي استلمها داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية لكن بعيدة قليلا عن قدم مروان محسن.

ق. 15 عرضية من فتحي إلى السولية برأسية إلى مروان محنس الذي استلم وسدد بيسراه بجانب المرمى.

ق. 3 تهديد أول. تمريرة طويلة من معلول استلمها جونيور أجايي وسدد كرة R2 تصدى لها المهدي سليمان إلى ركنية.

بداية المباراة

في الدوري بيراميدز الأهلي
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