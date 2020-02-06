كروس: لن ألعب حتى الـ 38

اعترف الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أنه لا يرى أن مسيرته قد تستمر لسنوات طويلة في ملاعب كرة القدم.

اللاعب أتم عامه الـ 30 الشهر الماضي قال لبرنامج "Sportschau Club" الألمانية: "أنا في الـ 30 من عمري وهو سن مناسب للتفكير، ومسيرتي لن تستمر طويلا".

وتابع "أنا متأكد أنني لن أظل في الملاعب حتى الـ 38".

عقد كروس مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، وأَضاف عن مستقبله "أنا هنا منذ 5 سنوات وسعيد هنا، أطفالي يذهبون للمدارس هنا وسعداء، وفي النهاية سوف نتخذ قرارنا".

وأكمل لاعب الوسط: "شعور حصد الألقاب رائع وهذا سبب استمراري في اللعب، المثال الأفضل الفوز بدوري الأبطال".

وأتم "ليس من السهل حصد لقب الأبطال 3 مرات متتالية، تلك اللحظة تشعر بالجوع بداخلك، وقد عاد هذا الشعور الموسم الجاري دون أن نعلم إلى ماذا يقودنا".

كروس شارك الموسم الحالي في 28 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 8، وحقق لقب كأس السوبر الإسبانية.

وإجمالا حقق 13 لقبا بقميص ريال مدريد، ورفع كأس العالم في نسخة 2014 مع منتخب ألمانيا.

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