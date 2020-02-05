الأهلي لـ في الجول: علينا وضع مواجهة صن دوانز في قالبها الصحيح.. من يريد اللقب عليه اجتياز الصعاب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 23:33

كتب : أحمد الخولي

الهلال - الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن يجب وضع مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في قالبها الصحيح بعيدا عن مفهومي رد الاعتبار والثأر.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي أمام صن داونز في تكرار للمواجهة ذاتها التي أقيمت في الدور ذاته الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقيا بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "ستكون مواجهة قوية وصعبة وكبيرة، لكن يجب أن نضعها في القالب الصحيح لها بعيدا عن مفهومي رد الاعتبار والثأر".

أخبار متعلقة
18 يوما ناريا في انتظار الأحمر.. الأهلي يواجه الزمالك وصن داونز 4 مرات في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا

وشدد "سنتعامل مع المواجهة بانها مباراة في كرة القدم وخطوة نحو الوصول لنصف النهائي ومن أجل تخطيها يجب أن نستعد لها بشكل جيد".

وأضاف مدير الكرة في الأهلي "من أجل الاستمرار في البطولة يجب أن تستعد لأي خصم، وفي ربع النهائي الموسم الجاري كل الفرق سبق لهم التتويج باللقب".

وأتم "لذا لا توجد اختيارات كثيرة تجعلك تفضل مواجهة فريق عن آخر، من يريد المواصلة في البطولة والفوز باللقب يجب أن يتخطى أي فريق أمامه".

اقرأ أيضا:

الأهلي ضد صن داونز.. تعرف على طريق الأحمر نصف النهائي

الزمالك ضد الترجي.. تعرف على طريق الأبيض في نصف النهائي

تعرف على قرعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

22 يوما ناريا في انتظار الزمالك

18 يوما ناريا في انتظار الأحمر

قرار من بيراميدز بشأن إذاعة مباراة الأهلي

الأهلي صن داونز في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
للحفاظ على السلام في العالم.. رونالدو يتحول لشخصية كارتونية 42 دقيقة | أوروبا
كأس الاتحاد الإنجليزي - توتنام يحول تأخره ويتأهل على حساب ساوثامبتون في 10 دقائق 47 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 6-2-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز وريال مدريد وبرشلونة 58 دقيقة | الدوري المصري
كأس إسبانيا - المفاجآت تتوالى.. ميرانديس يقصي فياريال ويتأهل للمربع الذهبي 59 دقيقة | أوروبا
بايرن يفلت من سيناريو مجنون أمام هوفنهايم في كأس ألمانيا ساعة | أوروبا
حوار فرجاني ساسي: قابلت حبا شديدا في مصر.. ولدي شعور غريب قبل مواجهة الزمالك والترجي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك