مباشر – الزمالك (2) - (0) حرس الحدود.. هدف ملغي للونش
الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وحرس الحدود التي تقام في استاد القاهرة اليوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري.
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ق49: الونش يسجل هدفا ثالثا للزمالك والحكم يلغيه بداعي التسلل.
انطلاق الشوط الثاني.
تأخر انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.
ق26: جوووووول ثاني للزمالك، هجمة مرتدة للزمالك تنتهي بعرضية من بنشرقي حولها أحمد سيد "زيزو" برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الأبيض.
ق26: أخطر فرص اللقاء حتى الآن من حرس الحدود، جريندو انفرد بمرمى الزمالك وسدد كرة زاحفة بيمناه لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى الزمالك.
ق10: جوووووول محمود علاء يسدد الكرة على يسار حارس مرمى حرس الحدود ويعلن عن هدف أول للزمالك.
ق9: ركلة جزاء للزمالك بداعي عرقلة أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض.
انطلاق المباراة.