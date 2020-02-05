انتهت – الزمالك (2) - (0) حرس الحدود.. انتصار الفريق الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وحرس الحدود التي تقام في استاد القاهرة اليوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين دون رد.

ق49: الونش يسجل هدفا ثالثا للزمالك والحكم يلغيه بداعي التسلل.

انطلاق الشوط الثاني.

تأخر انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ق26: جوووووول ثاني للزمالك، هجمة مرتدة للزمالك تنتهي بعرضية من بنشرقي حولها أحمد سيد "زيزو" برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الأبيض.

ق26: أخطر فرص اللقاء حتى الآن من حرس الحدود، جريندو انفرد بمرمى الزمالك وسدد كرة زاحفة بيمناه لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى الزمالك.

ق10: جوووووول محمود علاء يسدد الكرة على يسار حارس مرمى حرس الحدود ويعلن عن هدف أول للزمالك.

ق9: ركلة جزاء للزمالك بداعي عرقلة أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض.

انطلاق المباراة.