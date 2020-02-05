بلال لـ في الجول: أتمنى أن يواجه الأهلي مازيمبي لأنه الأقل دفاعيا بين الكبار

تمنى أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن يواجه فريقه في ربع نهائي دوري الأبطال نظيرها مازيمبي، بسبب ضعف الفريق الكونغولي الدفاعي.

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وصرح بلال لـFilGoal.com قائلا: "أتمنى أن يواجه الأهلي مازيمبي في ربع النهائي".

وأضاف "مازيمبي يعتبر أقل الفرق الكبيرة المتواجدة في القرعة دفاعيا".

وواصل "رأيت ذلك من خلال مشاهدتي للمباريات الأخيرة للفريق".

وسيلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي، بينما يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

طالع أيضا

عمرو جمال: أتمنى حلا وديا لألعب ضد الأهلي

تعرف على حكم لقاء الزمالك والحدود

مواعيد مباريات الأربعاء وقرعة بطولتي إفريقيا للأندية

عمارة يختار منافس الأهلي في ربع نهائي الأبطال

تامر عبد الحميد يختار منافس الزمالك في ربع نهائي الأبطال

هل يحطم ليفربول رقم ميلان القياسي؟