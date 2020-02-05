بلال لـ في الجول: أتمنى أن يواجه الأهلي مازيمبي لأنه الأقل دفاعيا بين الكبار

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 12:21

كتب : أحمد شاكر

الهلال - الأهلي

تمنى أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن يواجه فريقه في ربع نهائي دوري الأبطال نظيرها مازيمبي، بسبب ضعف الفريق الكونغولي الدفاعي.

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة
تركي آل الشيخ: كنت أتمنى أن يكون الزمالك خصم الأهلي في إفريقيا لأنه الأسهل مدرب الترجي واثقا: أهلا بـ الأهلي أو الزمالك عمرو جمال: أتمنى حلا وديا للمشاركة أمام الأهلي.. وفايلر ترك بصمة مثل البدري

وصرح بلال لـFilGoal.com قائلا: "أتمنى أن يواجه الأهلي مازيمبي في ربع النهائي".

وأضاف "مازيمبي يعتبر أقل الفرق الكبيرة المتواجدة في القرعة دفاعيا".

وواصل "رأيت ذلك من خلال مشاهدتي للمباريات الأخيرة للفريق".

وسيلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي، بينما يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

طالع أيضا

عمرو جمال: أتمنى حلا وديا لألعب ضد الأهلي

تعرف على حكم لقاء الزمالك والحدود

مواعيد مباريات الأربعاء وقرعة بطولتي إفريقيا للأندية

عمارة يختار منافس الأهلي في ربع نهائي الأبطال

تامر عبد الحميد يختار منافس الزمالك في ربع نهائي الأبطال

هل يحطم ليفربول رقم ميلان القياسي؟

في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيتيين: أتمنى بقائي مع برشلونة في دوري الأبطال.. لكن لا أعرف مصيري 4 ساعة | أوروبا
الكشف عن نظام قيد الدوري المصري للموسم المقبل "مشكلة إفريقية" 4 ساعة | إفريقيا
حاسة زيدان السادسة 4 ساعة | أوروبا
حاسة زيدان السادسة 5 ساعة | أوروبا
ليلة ملكية - كورتوا: تلقيت رسائل من مشجعي برشلونة يقولون لي أصمت 5 ساعة | أوروبا
ليلة ملكية - زيدان: لقب الدوري يُسعدني أكثر من دوري الأبطال.. لا كلمات تصف شعوري 5 ساعة | أوروبا
ليلة ملكية - فلورنتينو بيريز: زيدان هدية من السماء.. وبنزيمة يستحق الكرة الذهبية 5 ساعة | أوروبا
ليلة ملكية - لقب كل 19 مباراة.. إرث زيدان يزداد في ريال مدريد 5 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك