تركي آل الشيخ: كنت أتمنى أن يكون الزمالك خصم الأهلي في إفريقيا لأنه الأسهل

تمنى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي أن يلعب الفريق الأحمر ضد الزمالك في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا رغم استحالة حدوث ذلك.

وكتب تركي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه".

وأضاف "أنا أتحدث في كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "دعواتكم لي لأنني أحتاج لها".

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي، بينما يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.