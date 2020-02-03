إنفانتينو عن مستقبل أحمد أحمد: مازال أمامه عام آخر.. ونواصل التحقيقات في القضايا المرفوعة ضده

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الدولي مستمر في منصبه مؤكدا استمرار التحقيقات في القضايا المثارة ضده.

وتحدث إنفانتينو اليوم الإثنين خلال مؤتمر جوائز "الاتحاد الدولي للصحفيين الرياضيين" قائلا: "أحمد أحمد تم تعيينه قبل ثلاث سنوات".

وأكمل "يتبقى له عاما وحيدا في رئاسة كاف".

وأضاف "التحقيقات في الشكاوى المثارة ضده مستمرة، وسنرى ماذا سوف يحدث في المستقبل".

وأتم إنفانتينو حديثه المقتضب قائلا: "يعمل رئيس هيئة الانضباط فاسيليوس سكوريس بجد للتحقيق في كل القضايا".

وتولى الملغاشي رئاسة الاتحاد الإفريقي في مارس من عام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو.

وقُبض على أحمد أحمد في يونيو من عام 2019 عن طريق السلطات الفرنسية بسبب اتهامات بالفساد والحصول على بعض الأموال لتسهيل بعض الصفقات داخل الاتحاد الإفريقي ولكن تم إطلاق سراحه دون شروط في وقت لاحق.

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