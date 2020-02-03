مباشر في الدوري - إنبي (2) (1) المقاولون العرب.. الإنتاج (0) (0) الاتحاد

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 17:02

كتب : FilGoal

إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي إنبي ضد المقاولون العرب، والإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري.

اضغط هنا لمتابعة لقاء إنبي والمقاولون العرب لحظة بلحظة

اضغط هنا لمتابعة لقاء الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري لحظة بلحظة

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ق74 جوووول سيف الدين الجزيري والهدف الأول للمقاولون من علامة الجزاء

ق63 جوووول محمد شريف والثاني لـ إنبي في مرمى المقاولون العرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.29 جوووول أول لـ إنبي بواسطة محمود قاعود بضربة رأسية

بداية المباراتين

في الدوري
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