أيمن عبد العزيز يعلن عبر في الجول انضمامه لجهاز إيمونيكي في المقاصة

أعلن أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك عن انضمامه للجهاز الفني الجديد لمصر للمقاصة.

إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق تولى رسميا قيادة مصر للمقاصة، والآن يستعد أيمن عبد العزيز للعمل معه.

وقال أيمن عبد العزيز: "مرتضى منصور وافق على انضمامي لجهاز المقاصة وأشكره بشدة على ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "بالتأكيد الخطوة مهمة في مسيرتي وطريقي الذي اخترته بعد اعتزال كرة القدم".

وواصل "تركت منصبي في الزمالك بعد الاطمئنان على ترتيب كافة الفرق بالقطاع. أحدثت طفرة بمساعدة زملائي وفرق القطاع معظمها في المركز الأول".

وأكمل حديثه قائلا: "إيمونيكي اسم كبير كلاعب وكمدرب والعمل معه سيكون رائعا".

وأكمل حديثه قائلا: "المقاصة يضم مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى وبقدرات مميزة. قادرون على العودة للمسار الصحيح".

وأتم "أثق في قدرات المقاصة على العودة للطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة".

أيمن عبد العزيز سبق له اللعب في صفوف مصر للمقاصة في الفترة من 2011 إلى 2015.

مصر للمقاصة يحتل حاليا المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

ويستعد المقاصة لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل. مباراة ستكون هي الأولى للجهاز الفني الجديد.

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