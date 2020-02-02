أيمن عبد العزيز يعلن عبر في الجول انضمامه لجهاز إيمونيكي في المقاصة

الأحد، 02 فبراير 2020 - 22:04

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف وأيمن عبد العزيز مدربا الزمالك

أعلن أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك عن انضمامه للجهاز الفني الجديد لمصر للمقاصة.

إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق تولى رسميا قيادة مصر للمقاصة، والآن يستعد أيمن عبد العزيز للعمل معه.

وقال أيمن عبد العزيز: "مرتضى منصور وافق على انضمامي لجهاز المقاصة وأشكره بشدة على ذلك".

أخبار متعلقة

رسميا - إيمانويل أمونيكي مدربا لـ مصر المقاصة خبر في الجول – خطوة تفصل أيمن عبد العزيز عن معاونة أمونيكي في المقاصة رئيس المقاصة لـ في الجول: أمونيكي مدربا للفريق حتى نهاية الموسم المقاصة: كرول معروض علينا بعد إقالة ميدو.. والمدرب القادم مصري

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "بالتأكيد الخطوة مهمة في مسيرتي وطريقي الذي اخترته بعد اعتزال كرة القدم".

وواصل "تركت منصبي في الزمالك بعد الاطمئنان على ترتيب كافة الفرق بالقطاع. أحدثت طفرة بمساعدة زملائي وفرق القطاع معظمها في المركز الأول".

وأكمل حديثه قائلا: "إيمونيكي اسم كبير كلاعب وكمدرب والعمل معه سيكون رائعا".

وأكمل حديثه قائلا: "المقاصة يضم مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى وبقدرات مميزة. قادرون على العودة للمسار الصحيح".

وأتم "أثق في قدرات المقاصة على العودة للطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة".

أيمن عبد العزيز سبق له اللعب في صفوف مصر للمقاصة في الفترة من 2011 إلى 2015.

مصر للمقاصة يحتل حاليا المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

ويستعد المقاصة لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل. مباراة ستكون هي الأولى للجهاز الفني الجديد.

طالع أيضا:

رحيل إكرامي عن الأهلي

اقرأ السيرة الذاتية لـ شريف إكرامي

شطرنج زيدان الذي فك عقدة أتليتكو مدريد

كيف يستعد الترجي لـ الزمالك

لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال

المقاصة يعلن عن خليفة ميدو

في الدوري مصر للمقاصة المقاصة الزمالك أيمن عبد العزيز

نرشح لكم

أخر الأخبار

أيمن أشرف يكشف عن كلمات الخطيب للاعبي الأهلي عقب مباراة الهلال 4 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب المساكني: لا أريد مواجهة الزمالك.. مرحبا بأي فريق باستثنائهم 7 دقيقة | إفريقيا
في 100 ثانية.. فاتي يحطم رقما قياسيا جديدا بمساعدة ميسي 28 دقيقة | أوروبا
ماذا ينتظر المصري وبيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية 28 دقيقة | إفريقيا
المصري يختتم مجموعات الكونفدرالية بتعادل مع رينجرز في نيجيريا 30 دقيقة | إفريقيا
مدرب نواذيبو: أتمنى حصد بيراميدز للقب الكونفدرالية 41 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 2 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة 3 سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به 4 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة

قد ينال إعجابك