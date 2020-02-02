مباشر في الكونفدرالية – رينجرز (1) المصري (1) بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إينوجو رينجرز والمصري، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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ق. 50 تقدم رائع من عمرو موسى وتمريرة إلى حسين رجب الذي أرسل عرضية أنقذها الحارس قبل متابعة وادي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 فرصة الثاني تضيع على المصري. اختراق على الجهة اليمنى ثم عرضية أرضية استلمها محمود وادي وسدد في الدفاع لترتد إلى محمد جابر الذي يسدد بقوة لكن الحارس يتصدى لها ويشتتها الدفاع قبل متابعة أحمد عادل "ميسي".

ق. 19 جول التعادل لإينوجو رينجرز عن طريق جورج أونوبيكو. مخالفة قابلها جورج في المرمى.

ق. 5 جوووول أول للمصري. بينية رائعة من سيمبوريه يسجلها محمود وادي في المرمى.

بداية المباراة