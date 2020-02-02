أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد قيادة ليفربول لوضع يد على الدوري

الأحد، 02 فبراير 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على ساوثامبتون بفضل مهاجمنا المصري محمد صلاح وزميليه أليكس أوكسليد تشامبرلين وجوردن هندرسون.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

صلاح سجل ثنائية في فوز فريقه على ساوثامبتون بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

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ويستعرض FilGoal.com عناوين بعض صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول، فيما طغى التغيير السياسي الذي طرأ في البلاد عن أغلفة الصحف أيضا .

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ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا في 25 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم، قبل مواجهة سيتي لتوتنام يوم الأحد.

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محمد صلاح ليفربول ساوثامبتون
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