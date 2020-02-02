في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة

أصبح تقرير الحكم المغربي رضوان جيد، الذي قاد مباراة الهلال السوداني والأهلي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مفصليا، بعد أن أعلن الأحمر نيته الشكوى لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للحصول على نقاط المباراة.

الأهلي استند إلى البند الثالث من المادة 12 من لوائح كاف، التي تقول نصا: "إذا اضطر حكم المباراة لإيقافها قبل انتهاء الوقت الأصلي بسبب احتلال الملعب أو العنف ضد الفريق الزائر، يتم احتساب الفريق المضيف خاسرا ويتم إخراجه من المسابقة".

لجأ FilGoal.com إلى رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط لدى كاف لشرح المادة بشكل أكثر وضوحا ليقول: "المادة تتحدث عن احتلال الملعب (من قبل الجماهير)، أو العنف منهم (تجاه الفريق الزائر) بشكل واضح".

معتذرا عن عدم التعليق عن حالة الهلال والأهلي خصيصا، شدد هاك أن "هناك سوابق لإكمال الحكم للمباراة لأسباب أمنية (مع كونه ألغاها بسبب اقتحام الجماهير)".

هذا يعني بشكل واضح، أن تقرير رضوان جيد، وإشارته إذا كان أنهى المباراة بشكل رسمي، أو أكملها لأسباب أمنية، سيكون الفيصل والمحك في شكوى الأهلي.

ماذا لو أكمل جيد المباراة لأسباب أمنية، وتمت معاقبة الهلال؟

البند الثالث من المادة 12 واضح، سيتم اعتبار الهلال خاسرا للمباراة وبالتالي يتم منح نقاط المباراة الثلاث للأهلي.

البند 14 من المادة 11 يقول إن "في حال انسحاب فريق بعد المشاركة في كل مباريات النصف الأول من دور المجموعات، كل مبارياته المتبقية تحتسب لصالح منافسيه 3-0".

بالتالي، لا تتحدث تلك المادة، التي طبق البند 13 منها على الإسماعيلي النسخة الماضية بسبب شغب جماهيره في الجولة الثانية (طالع التفاصيل) عن أي إلغاء للنتائج، وبالتالي تظل نتائج الهلال كما هي في حال كتب جيد في تقريره إنه ألغى المباراة، خاصة مع عدم وجود أي مباريات متبقية للفريق السوداني، بالتالي يحصل الأهلي على النقاط الثلاثة ويتصدر المجموعة.

هذا كله يصبح قابلا للتطبيق فقط إذا كان تقرير الحكم المغربي أشار إلى إلغاء المباراة، ولكن إذا كتب جيد في تقريره إن المباراة أُكملت بشكل رسمي، فإن أقصى ما يمكن لشكوى الأهلي فعله هو تطبيق عقوبات على الهلال السوداني دون تأثير على نتيجة المباراة.

الأهلي تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق في الجولة الحاسمة والأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأحمر وصيفا لمجموعته.

لقاء شهد أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال التي اقتحمت المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء لمدة 10 دقائق. (طالع التفاصيل)

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