الظهور الأول منذ سبتمبر.. كوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على زانثي

شارك أحمد حسن "كوكا" لأول مرة بعد العودة لأوليمبياكوس، في الفوز على زانثي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ظهور كوكا هو الأول له بقميص أوليمبياكوس بعد العودة للفريق اليوناني مُعارا من سبورتنج براجا خلال فترة الانتقالات الشتوية. ظهور هو الأول أيضا للاعب منذ 29 سبتمبر الماضي قبل التعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب.

وفاز أوليمبياكوس على زانثي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري اليوناني.

هلال عربي سوداني تقدم لأوليمبياكوس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف يوسف العربي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ43.

فاسيلوس فاسيديس سجل في مرماه الهدف الثالث لأوليمبياكوس في الدقيقة الـ52.

وقلص زانثي الفارق في الدقيقة الـ71 عن طريق ماتياس كاسترون من ركلة جزاء.

أحمد حسن "كوكا" شارك بديلا في الدقيقة الـ83 بدلا من يوسف العربي.

فوز أوليمبياكوس رفع رصيده للنقطة الـ54 في صدارة الترتيب مؤقتا، قبل لقاء باوك صاحب الـ52 نقطة مع باناثانيكوس، وفي المقابل تجمد رصيد زانثي عند النقطة الـ27 في المركز السابع.

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