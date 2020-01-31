سكاي: يونايتد يرغب في استعارة إيجالو من الدوري الصيني

الجمعة، 31 يناير 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

إيجالو

كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعارة النيجيري أوديون إيجالو من الدوري الصيني.

إيجالو صاحب الـ 30 عاما سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي بقميص واتفورد، قبل أن ينتقل للدوري الصيني من بوابة تشانجتشون ثم شانجهاي جرينلاند شينهوا.

وأشارت سكاي إلى وجود محادثات بين يونايتد واللاعب من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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فرص إتمام الصفقة 50-50 قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا مساء اليوم الجمعة، وفقا لـ سكاي.

ويسابق مانشستر يونايتد الزمن من أجل تعزيز خط هجومه، بعد نجاحه في التعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة.

ويعاني يونايتد في الشق الهجومي وتحديدا بعدما تأكد غياب ماركوس راشفورد لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وحاول توتنام في وقت سابق من اليوم الجمعة، التعاقد مع إيجالو إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وشارك إيجالو الموسم الماضي في 19 مباراة في الدوري الصيني ونجح في تسجيل 10 أهداف.

وقرر الاتحاد الصيني لكرة القدم في وقت سابق تجميد نشاط الكرة في الصين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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