إصابة خامسة مفجعة.. الرباط الصليبي يضرب فيرناندو جاجو

أعلن نادي فيليز سارسفيلد إصابة لاعبه فيرناندو جاجو بالرباط الصليبي وغيابه مدة لا تقل عن 5 أشهر.

فرناندو جاجو النادي :

جاجو تعرض للإصابة في الشوط الثاني أثناء عرقلة لاعب فريق ألدوسيفي في الدوري الأرجنتيني في الدقيقة 65 وتحصّل على بطاقة صفراء على إثرها.

ومن ثم لم يستطع الدولي الأرجنتيني استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 69.

#TNTSports | ¡Tremendo trancazo! Gago fue fuerte al piso contra Becker, pero Mastrángelo sólo lo amonesto. ¿Para vos era roja? 🔃 No, la amarilla estuvo bien. ❤️ Sí, era para roja.#Vélez 🆚 #Aldosivi pic.twitter.com/bxCOi6Mk5S — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) January 31, 2020

جاجو لاعب الوسط البالغ 33 عاما تعرض في مسيرته للإصابة بوتر إكيليس 3 مرات والرباط الصليبي مرتين.

إصابة جاجو في ركبته اليسرى لم تكن الأولى إذا تعرض لإصابة الرباط الصليبي في نفس القدم أثناء مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم 2018.

ويعد السوبر كلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريفر بليت فأل شؤم على لاعب روما وفالنسيا وريال مدريد السابق.

تعرض لإصابة بقطع في وتر إكيليس في 2015 بالدوري الأرجنتيني وعقب عودته مجددا شارك أمام ريفر بليت ليُصاب مرة أخرى في القدم اليسرى ويغيب لمدة 6 أشهر بسبب قطع وتر إكيليس.

ومؤخرا تعرض جاجو آخر ظهور له مع بوكا جونيورز بقطع في وتر أكيليس في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 أمام ريفر بليت غاب بسببه لمدة 8 أشهر.

جاجو منذ انضمامه إلى فيليز شارك في 13 مباراة تحت قيادة المدير الفني جابريل هاينزه – لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق-.

ويحتل فيليز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 30 نقطة متساويا مع بوكا جونيورز وبفارق 3 نقاط عن ريفر بليت المتصدر.

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