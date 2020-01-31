في الدرجة الثالثة – "فلافيو" مدفاع الأهلي ينضم لجزيرة مطروح

تعاقد نادي جزيرة مطروح مع الناشئ عبد الرحمن رجب "فلافيو" مدافع الأهلي مواليد 99 لمدة موسمين ونصف.

عبد الرحمن رجب انضم لشباب الأهلي في أكتوبر من عام 2018 قادما من كوم حماده.

وشارك "فلافيو" الدفاع مع الأهلي، قبل أن يتمم انتقاله إلى جزيرة مطروح.

وتحدث حمدي حفيظي رئيس نادي الجزيرة عن الصفقة قائلا: "تعاقدنا مع عبد الرحمن رجب لمدة موسمين ونصف".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نسعى للصعود لدورة الترقي المؤهلة للدرجة الثانية".

ويلعب جزيرة مطروح في الدرجة الثالثة في مصر ويقود الفريق محمد سليمان، وشارك الفريق الموسم الحالي في دور الـ 32 من كأس مصر وودع البطولة بعد الخسارة أمام المقاولون العرب.

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