اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن عدم خوض السوبر الإفريقي.. هذا ما حدث

شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن الزمالك لم يعتذر عن عدم خوض السوبر الإفريقي، كاشفا عن خطاب أرسله الاتحاد نيابة عن الزمالك إلى الاتحاد الإفريقي (كاف).

وقال العطار " لا صحة لما يتردد عن اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر".

وأردف "تلقينا خطابا من الزمالك، يطلب فيه ضمانات من كاف، ومرفق فيه صور من أخبار ومنشورات على مواقع التواصل تؤكد فيه على خطورة توجه الفريق إلى قطر".

وشدد "حولنا الخطاب إلى كاف للنظر فيه".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل قائمته التي قد تلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل، إلى كاف.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن ذلك لا يعني تغير موقف الزمالك الرافض لخوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أوضح FilGoal.com في وقت سابق، فإن الزمالك جهز مذكرة للمحكمة الرياضية يحتفظ فيها بحقه في عدم خوض المباراة في الدوحة نظرا للمشاكل السياسية بين مصر والدولة الخليجية.

وأوضح مصدر داخل النادي لـFilGoal.com أن النادي أرسل القائمة بسبب عدم ورود مكان لعب المباراة في الخطاب القادم من كاف والذي يطالب بإرسال أسماء البعثة لاستخراج التأشيرات لهم.

وفي وقت سابق، نفى مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وضعه تاريخا نهائيا لتلقي قائمتي مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين الترجي التونسي والزمالك في الدوحة الشهر المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كاف وضع يوم غد الخميس كآخر موعد للزمالك والترجي لإرسال قائمتيهما للمباراة، وهو ما نفاه المصدر لـFilGoal.com.

ولكنه أوضح "ما نفعله هو أننا نخاطب الناديين لاستعجالهما لإرسال أسماء البعثة الرسمية، ليتسنى لنا إرسالها للدولة المضيفة لاستخراج تأشيرات الدخول لكل أعضاء البعثة".

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، للكشف عن موقف ناديه من لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف منصور لـFilGoal.com: "سأعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بعدما أرسل مذكرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حول الموقف كاملا".

الزمالك بطل الكونفدرالية يواجه الترجي بطل دوري الأبطال، يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخس اللقب سوى مرة عام 2001.

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