مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0) - (2) ليفربول.. لا قديم يذكر ولا جديد يعاد
الأربعاء، 29 يناير 2020 - 21:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ق53: صلاح يصنع الهدف الثاني لأليكس تشامبرلين
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35: صلاح يسجل ركلة الجزاء جوووووول
ق34: أوريجي يحصل على ركلة جزاء من عيسى ديوب.
انطلاق المباراة
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