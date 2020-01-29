مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0) - (2) ليفربول.. لا قديم يذكر ولا جديد يعاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.

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ق53: صلاح يصنع الهدف الثاني لأليكس تشامبرلين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: صلاح يسجل ركلة الجزاء جوووووول

ق34: أوريجي يحصل على ركلة جزاء من عيسى ديوب.

انطلاق المباراة