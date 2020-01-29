الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للهلال وعبد الحفيظ يسبق البعثة.. عودة فتحي من ألمانيا

يستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان غدا الخميس لملاقاة الهلال مساء السبت ضمن مباريات الجولة الأخيرة ويحتاج الأحمر لعدم الخسارة من أجل ضمان التأهل.

وكان ريني فايلر المدير الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس الثلاثاء للتخلص من الإجهاد العضلي قبل رحلة السودان.

ويتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري إلى السودان عصر اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن الجهاز الفني وللاعبين حصلوا على كافة التطعيمات اللازمة قبل السفر للسودان.

وعلى جانب آخر عاد حمدي فتحي من ألمانيا بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف هيرمان ماير للتعرف على مدى تحسن حالته بعد جراحة غضروف الركبة.

وحدد ماير برنامج علاج طبيعي خاص من المقرر أن يبدأ حمدي فتحي في تنفيذه داخل مقر النادي بالجزيرة على أن يعود لألمانيا من جديد للبدء من تنفيذ مرحلة التأهيل.

وكان فتحي قد أجرى خياطة في غضروف الركة وحصل على فترة راحة تامة قبل أن يخضع لفحص طبي جديد في ألمانيا منتصف الشهر الجاري.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية في إفريقيا برصيد 10 نقاط ويأتي خلفه النجم والهلال لكل منهما 9 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

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