مدرب أستون فيلا: أصبحت هادئا الآن بعدما جننت بسبب هدف صنع في مصر

أشاد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بالهدف القاتل الذي سجله فريقه في شباك ليستر سيتي وتأهل به لنهائي كأس رابطة المحترفين بصناعة مصرية من أحمد المحمدي إلى محمود حسن "تريزيجيه".

البديلان المصريان شاركا الدقائق الأخيرة، ليمرر المحمدي عرضية رائعة لتريزيجيه لعبها بباطن القدم في الدقيقة 91 ليعلن تقدم فيلا في لقاء الإياب 2-1، بعد التعادل 1-1 في ملعب كينج باور ذهابا.

وقال سميث في تصريحات صحفية: "أصبحت هادئا الآن بعدما جننت بسبب هدف صنع في مصر".

وأضاف "أنا فخور جدًا بتريزيجيه، لكي أكون أمينًا".

وواصل "نحن نعرف مدى قوة ليستر، خاصة هذا الموسم، لكننا جعلناها مباراة مثيرة".

واكمل مدرب أستون فيلا "أشعر بالفخر بالأداء والجهد الذي بذله الفريق كله".

وأرسل هدف تريزيجيه أستون فيلا إلى ملعب ويمبلي، في انتظار القائز من مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

سيتي فاز في ذهاب نصف النهائي 3-1 على مانشستر يونايتد ويلعب يوم الأربعاء الإياب على ملعبه.

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