"لا ألعب لأكون الأفضل في العالم" هل نسى نيمار برشلونة

حالة رائعة يعيشها البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، وصلت به إلى 15 هدفا خلال 17 مباراة هذا الموسم.

وبعد بداية صعبة للموسم في ظل توتر علاقته بجماهير باريس سان جيرمان بسبب ارتباطه بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة، اختلفت الأمور الآن.

وقال نيمار في حوار سابق مع مجلة "فرانس فوتبول": "لا ألعب لأكون الأفضل في العالم، ألعب لأنني أحب كرة القدم ولأشعر بالسعادة داخل الملعب".

وأكمل "لماذا يتحدث الناس عن رغبتي في الرحيل؟ يتبقى عامان في تعاقدي وأريد أن يواصل سان جيرمان التطور وهدفي التتويج بدوري أبطال أوروبا".

نيمار غاب عن باريس سان جيرمان خلال توديع دوري الأبطال في الموسمين الماضيين من دور الـ16 على يد ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد.

وعن ذلك، يقول نيمار لصحيفة "دايلي ميل": "لقد عانيت من إصابات خطيرة خلال الموسمين الماضيين، وغبت لحوالي 6 أشهر وهذا أثر على قدرتي على تسجيل الأهداف".

واستدرك "أنا في أفضل حالاتي الآن".

وأكمل "أشعر بالسعادة لقدرتي على التسجيل وصناعة الأهداف ومساعدة فريقي، أركز بنسبة 100% على سان جيرمان".

ما يقدمه نيمار هذا الموسم تلقى عليه إشادة كبيرة من مدربه توماس توخيل الذي قال: "هناك شيء تغير، مجهوده رائع الآن وأنا واثق من أنه يريد مواصلة تقديم ذلك فهو لديه مهارة وسرعة لا تُصدق، نيمار استثنائي".

ومنذ إنضمامه لباريس سان جيرمان في 2017، أسهم نيمار في 101 هدفا للفريق بواقع تسجيل 66 هدفا وصناعة 35 خلال 75 مباراة.

وخلال هذا الموسم، لا يسجل النجم البرازيلي كثيرا فقط، فكما سجل 13 هدفا في الدوري صنع 5.

وهز نيمار شباك منافسي باريس سان جيرمان في أخر 7 مباريات في الدوري الفرنسي.

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