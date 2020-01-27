سبورة في الجول - تأثير غياب أفشة على الأداء.. ومشاكل الأهلي الدفاعية

الإثنين، 27 يناير 2020 - 16:23

كتب : أحمد عز الدين

سبورة في الجول - أحمد عز الدين

فاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لكن ماذا عن الأداء؟

هل تأثر الأهلي بقرار ريني فايلر الفني باستبعاد محمد مجدي "أفشة"، وماذا عن مشاكل الفريق الدفاعية والهجومية؟

هذا وأكثر، تجد إجاباته في الحلقة الجديدة من سبورة في الجول..

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