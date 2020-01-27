سبورة في الجول - تأثير غياب أفشة على الأداء.. ومشاكل الأهلي الدفاعية
الإثنين، 27 يناير 2020 - 16:23
كتب : أحمد عز الدين
فاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لكن ماذا عن الأداء؟
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
هل تأثر الأهلي بقرار ريني فايلر الفني باستبعاد محمد مجدي "أفشة"، وماذا عن مشاكل الفريق الدفاعية والهجومية؟
هذا وأكثر، تجد إجاباته في الحلقة الجديدة من سبورة في الجول..
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