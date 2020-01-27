الشاعر تامر حسين يبرئ أفشة من المشاركة في المباراة الخماسية
الاثنين، 27 يناير 2020 - 15:26
كتب : FilGoal
جدل كبير أثير عقب نشر الشاعر الغنائي تامر حسين لصورة له مع لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، والتي قيل إنها سبب استبعاده من مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.
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