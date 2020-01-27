مدرب الأهلي يستبعد مشاركة رمضان صبحي ضد الهلال السوداني

استبعد سامي قمصان المدرب المساعد في جهاز ريني فايلر المدير الفني للأهلي مشاركة رمضان صبحي في مباراة الأحمر المرتقبة ضد الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "مساء أون": "مشاركة رمضان صبحي ضد الهلال صعبة".

وأضاف "أما بالنسبة لمحمد الشناوي، فإصابته كدمة بسيطة لا تستدعي القلق".

ويغيب صبحي عن الأهلي منذ 17 ديسمبر الماضي بسبب مزق في العضلة الخلفية.

وشارك رمضان في جزء من مران الفريق قبيل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

الأهلي انتصر على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي ليترك كل السيناريوهات متاحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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