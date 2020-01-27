جاريدو: نستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. لست راضيا على الخسارة

يرى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي استحقاق فريقه الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي.

الأهلي انتصر على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي ليترك كل السيناريوهات متاحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

وقال جاريدو: "المواجهة كانت صعبة بكل تأكيد أمام منافس قوي مثل الأهلي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ظهرنا بشكل جيد في المباراة وحصلنا على فرصة التسجيل مبكرا ولم ننجح في ذلك".

وتابع "الأهلي تمكن من استعادة توازنه ولكن رغم ذلك كنا الأفضل وكنا نستحق التعادل على الأقل".

وأشار "العريبي يستحق الحصول على ركلة جزاء من وجهة نظري ولكن الحكم لم يحتسبها".

وأكمل حديثه قائلا: "لست راضيا عن النتيجة ولكنني سأبني حول تلك المباراة. هدفنا الوصول لربع النهائي وسنستعد بكل جدية للقاء بلاتينوم".

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فوز الأهلي حّول كل الأنظار الآن نحو السودان.

الأهلي (10 نقاط) سيحل ضيفا على الهلال السوداني (9 نقاط) في السودان، بينما يستضيف النجم الساحلي (9 نقاط) نظيره بلاتينوم.

ويكفي الأهلي نتيجة التعادل من أجل الوصول لربع نهائي إفريقيا، بينما انتصاره في السودان يجعله في الصدارة، والخسارة تجعله ينتظر سقوط النجم أمام بلاتينوم.













































































































































































































































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