محمد صلاح يقدم التعازي في وفاة كوبي براينت

الإثنين، 27 يناير 2020 - 00:14

كتب : FilGoal

كوبي بريانت

قدم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر التعازي في وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتلقى العالم نبأ الوفاة الصادم للأسطورة كوبي براينت قبل ساعات في حادث تحطم طائرة مروحية

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء كوبي براينت ولمن فقدوا في هذا الحادث المريع".

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5 أشخاص إجمالا قُتلوا على الطائرة في الحادث، ليس من ضمنهم فانيسا براينت زوجة كوبي التي لم تكن في الرحلة المنكوبة.

لكن شبكة ABC ذكرت أن بنات براينت الأربعة كن على متن الطائرة المنكوبة، ولقين حتفهن في الحادث.

براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا التي توج بلقبها 5 مرات.

وكان ليبرون جيمس قد تخطى إجمالي عدد نقاط براينت في الـ NBA الليلة الماضية البالغ 33643 نقطة.

وحصد براينت ميداليتين ذهبيتين رفقة الولايات المتحدة عامي 2008 و2012.

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