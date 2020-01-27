فايلر يستشهد بـ برشلونة ويصرح: غياب أفشة؟ لن أشرح سبب كل قرار في وسائل الإعلام

استشهد السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بـ برشلونة ليدلل على احتمالية أن يخسر أي فريق مهما كان على القمة.

الأهلي انتصر على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي ليترك كل السيناريوهات متاحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

وقال فايلر: "المواجهة كانت بدنية وقوية أمام خصم كبير مثل النجم الساحلي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "الفوز كان هاما للغاية لاستمرار المنافسة في المجموعة".

وتابع "التواجد على القمة أمر طبيعي لـ الأهلي ولكن كل الأندية قد تخسر وتعاني مثل برشلونة وغيره من الأندية".

وأوضح "من أجل تفادي ذلك يجب أن تتم عملية التدوير بين اللاعبين بشكل مناسب".

وعن سبب استبعاد محمد مجدي "أفشة" من اللقاء بالكامل أمام النجم، قال فايلر: "غياب أفشة؟ لا يمكن أن أشرح سبب غياب أي لاعب في وسائل الإعلام".

وأكمل حديثه قائلا: "كل اللاعبين مهمين لدي وكل لاعب يُشارك وفقا للمباريات. لا يوجد أي قصور ولكن من الطبيعي أن يكون لدي 11 لاعبا في الملعب و7 فقط كبدلاء".

وتطرق فايلر للحديث عن محمد الشناوي، قائلا: "الشناوي يعد حارسا مميزا ويعمل بجد في كل مباراة".

وأتم "لا أعلم حجم إصابته في الوقت الحالي".

video:1

فوز الأهلي حّول كل الأنظار الآن نحو السودان.

الأهلي (10 نقاط) سيحل ضيفا على الهلال السوداني (9 نقاط) في السودان، بينما يستضيف النجم الساحلي (9 نقاط) نظيره بلاتينوم.

ويكفي الأهلي نتيجة التعادل من أجل الوصول لربع نهائي إفريقيا، بينما انتصاره في السودان يجعله في الصدارة، والخسارة تجعله ينتظر سقوط النجم أمام بلاتينوم.













































































































































































































































طالع أيضا

كيف يصل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يُسقط النجم الساحلي

إنقاذ إيهاب جلال من المجهول

فاجعة لا تُصدق.. وفاة كوبي براينت

رجال اليد يرفعون رأس مصر