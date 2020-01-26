كشريدة: أغلقنا المساحات أمام الأهلي.. وسنتصدر المجموعة في رادس

الأحد، 26 يناير 2020 - 23:32

كتب : FilGoal

الأهلي - النجم الساحلي

يرى وجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي أن فريقه نجح في إغلاق المساحات أمام الأهلي رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على النجم الساحلي بهدف دون رد في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وقال كشريدة عقب المباراة: "كنا نريد الخروج من المواجهة بنتيجة إيجابية ولكن هذا لم يحدث".

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وأضاف لقناة بي إن سبورتس "سنحسم التأهل في المباراة المقبلة ضد بلاتينيوم في استاد رادس".

وأكمل "نعرف جيدا أن الأهلي يفضل الاستحواذ على الكرة ومنعناه من فعل ذلك أمامنا وأغلقنا مساحات الملعب".

وأتم تصريحاته "المباراة المقبلة ضد بلاتينيوم لن تكون سهلة ولكننا سنفوز ونتصدر المجموعة ونتأهل".

ويحتاج الأهلي للتعادل مع الهلال في السودان من أجل التأهل لربع النهائي في المركز الثاني، والفوز يمنحه الصدارة.

أما النجم يحتاج للفوز على بلاتينيوم للتأهل مع تعادل الأهلي والهلال من أجل ضمان الصدارة.

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