مباشر كأس إنجلترا - شوروسبري (0)-(2) ليفربول.. جوووووووول الثاني

الأحد، 26 يناير 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

هندرسون - ليفربول - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شوروسبري تاون ضد ليفربول في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في هذه المباراة.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمجموعة اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة في تشكيل هذه المباراة.

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ق 46: جوووووول ليفربول يسجل الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-صفر

ق 15: جووووووول جونز يسجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي

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