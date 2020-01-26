الانهيار مستمر.. النني يغيب عن خسارة جديدة لـ بيشكتاش

الأحد، 26 يناير 2020 - 17:55

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

واصل فريق بيشكتاش التركي نتائجة السلبية في الفترة الأخيرة، ليخسر مرة أخرى ولكن هذه المرة أمام جوزتبه في الدوري التركي.

وانتصر جوزتبه على ملعبه ووسط جماهير على حساب بيشكتاش بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 19 من الدوري التركي.

محترفنا المصري محمد النني غاب عن لقاء بيشكتاش أمام جوزتبه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

أخبار متعلقة
تقرير تركي: النني لا يحصل على راتبه من بيشكتاش بمشاركة النني.. بيشكتاش يودع كأس تركيا أمام فريق درجة ثانية أوزيل: النني مثل أخي الصغير.. أتمنى حصوله على فرصة جديدة مع أرسنال المدير الرياضي لـ بيشكتاش: النني مستمر معنا لنهاية الموسم

جوزتبه تقدم أولا بهدف في الدقيقة 25 عن طريق هاليل أكبونار قبل أن يعادل بيشكتاش النتيجة من علامة الجزاء عن طريق بوراك يلماز من علامة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل سيلسو بورخيس من تسديدة قوية بعد عرضية داخل منطقة الجزاء.

وفي آخر 9 مباريات لـ بيشكتاش في كل البطولات لم ينتصر الفريق إلا مرة وحيدة فقط في الدوري.

9 مباريات = انتصار وحيد + 8 خسائر!

خسارة بيشكتاش هي الرابعة على التوالي، ليواصل الفريق التركي انهياره في كل البطولات.

وتجمد رصيد بيشكتاش عند النقطة 30 في المركز السابع، بينما حصد جوزتبه نقطته الـ 29 في المركز الثامن.

اقرأ أيضا:

أول تصريح من صلاح محسن بعد انتقاله إلى سموحة

بنود تعاقد سموحة مع صلاح محسن

الزمالك ودور الثمانية الإقصائي في دوري الأبطال

ما يحتاج الأهلي لتفاديه أمام النجم الساحلي

هل يسير كونتي على خطى العظماء الستة؟

في المحترفين بيشكتاش تركيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
زميله السابق: صلاح لم يستطع التحرك بحرية في فلورنسا لأنه كان إلها هناك 20 دقيقة | المحترفون
في الدرجة الرابعة - إنقاذ لاعب كاد يبلع لسانه بعد تأخر سيارة الإسعاف 48 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 13 فبراير 2021.. قمتان إنجليزيتان ودوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا 9 ساعة | الدوري الإسباني
حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88" 10 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
محمد هاني: لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح الزمالك ضد بالميراس.. والانتقادات طبيعية في الأهلي 10 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي 10 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
سكاي: دييجو كوستا على وشك الانضمام إلى بالميراس 10 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك