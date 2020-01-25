تقرير يوناني: كوكا يخضع للكشف الطبي في أوليمبياكوس

السبت، 25 يناير 2020 - 22:21

كتب : زكي السعيد

كوكا - أوليمبياكوس

اقترب أحمد حسن "كوكا" من العودة لصفوف فريقه السابق أوليمبياكوس في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كوكا يلعب لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكنه قريب من العودة للدوري اليوناني مجددا.

موقع to10 اليوناني ذكر أن كوكا سافر إلى اليونان ليخضع للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه إلى أوليمبياكوس.

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وأفاد الموقع أن الصفقة ستتم بطلب من البرتغالي بيدرو مارتينس مدرب أوليمبياكوس الذي يقدّر كوكا كثيرا ويراه قادرا على مساعدة الفريق فيما تبقى من الموسم.

وسبق لـ مارتينس تدريب كوكا في صفوف ريو آفي، قبل أن يعمل معه مجددا في أوليمبياكوس بالموسم الماضي.

وسُئل مارتينس عن عن صفقة كوكا خلال حديثه قبل مواجهة أيك أثينا غدا الأحد في الدوري اليوناني.

ليجيب مارتينس: "كوكا لن يكون في هذه المباراة، علي أن أتحدث عن اللاعبين الذين أملكهم".

وعن امتلاكه عدة خيارات هجومية أخرى بالفعل، علّق مارتينس: "اللاعبون مختلفون في خصائصهم. العربي وسوداني لديهما صفات مختلفة".

وقضى كوكا الموسم الماضي معارا من براجا إلى أوليمبياكوس، وخاض خلاله 32 مباراة مسجلا 15 هدفا.

مع عودته لـ براجا هذا الموسم، لم يخض كوكا سوى 7 مباريات، واكتفى بتسجيل هدف وحيد وصناعة آخر.

وحال إتمام انتقاله إلى أوليمبياكوس، سيدخل كوكا (26 عاما) في منافسة قوية مع لاعبي خط الهجوم في الفريق اليوناني.

فـ أوليمبياكوس يضم في صفوفه الهداف المغربي يوسف العربي، والجزائري هلال سوداني، والإسباني ميجيل آنخل جيريرو، واليوناني جيورجوس ماسوراس.

ويتصدر أوليمبياكوس الدوري اليوناني برصيد 50 نقطة، ويواجه أرسنال في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

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