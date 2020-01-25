رئيس طنطا لـ في الجول: حارسنا ينتقل إلى الجونة.. والمزين لن يرحل
السبت، 25 يناير 2020 - 21:23
كتب : أحمد شاكر
أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا، قرب انتقال إسلام طارق حارس مرمى الفريق إلى الجونة.
إسلام طارق
النادي : الجونة
وصرّح عريبي لـ FilGoal.com: "أنهينا الاتفاق مع الجونة لانتقال إسلام طارق إلى صفوفهم".
وأضاف: "يتبقى فقط اعتماد العقد ودفع المقابل المادي، وهي خطوة من المنتظر حدوثها خلال يومين".
وأوضح: "تعاقدنا مع محمد أشرف محمود إعارة لمدة 6 أشهر".
وتحدث عن نتائج الفريق في الدور الأول: "نتائجنا ليست سلبية، وإنما غاب عنا التوفيق في بعض المباريات".
وأضاف: "لولا غياب التوفيق لحققنا نقاط أكثر".
وأتم مجددا الثقة في أيمن المزين مدرب الفريق: "لن يحدث، أيمن المزين مستمر معنا".
طنطا يحتل المركز رقم 13 برصيد 13 نقطة من فوزين و5 هزائم و7 تعادلات.
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