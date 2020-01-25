سيد عبد الحفيظ: أمامنا مباراة صعبة ضد النجم.. ولا بديل عن الفوز

السبت، 25 يناير 2020 - 16:28

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - المقاولون العرب

وليد سليمان - الأهلي - المقاولون العرب

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على ضرورة فوز الفريق على ضيفه النجم الساحلي يوم الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال لاعب الأهلي السابق في تصريحات صحفية:"لا بديل عن الفوز. مواجهات فرق شمال إفريقيا دائما صعبة، علينا أن نكون في كامل تركيزنا ضد النجم".

وأضاف عبد الحفيظ "الكرة التونسية ليست غريبة علينا، والنجم ليس مجهولا بالنسبة لنا والعكس صحيح".

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وأتم "التركيز والتوفيق مهمان جدا في مثل هذه المواجهات".

ويستضيف الأهلي فريق النجم في ملعب السلام ويبحث عن انتصار يعزز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 7 نقاط مبتعدا بنقطتين عن النجم المتصدر بينما رصيد الهلال السوداني 6 نقاط ويتذيل الترتيب بلاتينوم بطل زيمبابوي بنقطة.

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