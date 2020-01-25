الزمالك لا يسجل في ملعبه بمباراة قارية لأول مرة منذ 1742 يوما

السبت، 25 يناير 2020 - 13:06

كتب : FilGoal

الزمالك

الزمالك لا يسجل في ملعبه بمباراة قارية لأول مرة منذ 1742 يوما

منذ قاده المدرب المخضرم جوزوالدو فيريرا

لكنه عوض وقتها في لقاء الإياب وتأهل

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الزمالك
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