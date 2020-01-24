انتهت في إفريقيا – الزمالك (0) مازيمبي (0) نهاية المباراة بالتعادل

الجمعة، 24 يناير 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

الزمالك - مازيمبي - مصطفى محمد - شيكابالا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ومازيمبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 78 تصويبة من طارق حامد في يد الحارس.

ق. 71 مصطفى فتحي يشارك بدلا من أوباما

ق. 60 أوناجم يشارك بدلا من شيكابالا

ق. 52 إيزاك تشيبانجو يراوغ حازم إمام بمهارة ويسدد لكم أبو جبل يتألق ويتصدى لها

ق. 48 تصويبة أولى من شيكابالا لكن فوق المرمى.

تبديل أول لمازيمبي بدخول رينفورد كالابا بدلا من جان فيتال أوريجا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 عرضية من طارق حامد هذه المرة ورأسية مصطفى محمد بعيدة بعد الوصول لها بصعوبة.

ق. 40 بينية جميلة من شيكابالا لكن زيزو لم يستطع اللحاق بخا.

ق. 39 تصويبة من إسماعيل ميكو فوق المرمى.

ق. 35 عرضية من حازم إمام، يقابلها مصطفى محمد برأسية بجانب القائم بقليل.

ق. 30 إصابة جاكسون موليكا لاعب مازيمبي بعد تدخل قوي من حازم إمام.

ق. 28 فرصة خطيرة أولى لمازيمبي. عرضية من جوزيف أوتشيا قابلها موليكا برأسية لكن اصطدمت في ظهر محمود علاء ليمنعها من دخول الشباك.

ق. 19 مراوغة راائعة من شيكابالا ثم تمريرة تصطدم بالمدافع وتصل إلى مصطفى محمد الذي سدد كرة رائعة أبعدها الحارس جوبوهوو إلى ركنية.

ق. 13 تصويبة من زيزو لكن بعيدة عن المرمى

شيكابالا ينفذ الركنية ويحولها الونش برأسية لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 7 أخطر الفرص! حارس المرمى يسدد الكرة بطريقة خاطئة ومصطفى محمد يقطع الكرة ويمرر بالكعب إلى أوباما الذي ينفرد ويسدد لكن لكن جوبوهوو يحولها إلى ركنية.

ق. 6 انطلاقة من شيكابالا وتمريرة إلى حازم إمام الذي أرسل عرضية أبعدها الدفاع إلى ركنية أولى.

لاعبو الزمالك يتبادلون التمرير بالكرة دون خطورة في أول ثلاث دقائق.

بداية المباراة

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