مباشر في إنجلترا - ليستر (0) وست هام (0).. توتنام (0) نورويتش (0).. بداية المباريات
الأربعاء، 22 يناير 2020 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي وأبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي.
ليستر سيتي × وست هام يونايتد
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بداية اللقاء
فاردي يقود هجوم ليستر سيتي ضد وست هام ⚽️
#في_إنجلترا pic.twitter.com/nLBhWVYhto— FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020
تشكيل ليستر سيتي
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توتنام × نورويتش سيتي
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا
بداية اللقاء
لوريس بعود لحراسة مرمى توتنام أمام نورويتش في مباراة الليلة ⚽#في_إنجلترا pic.twitter.com/UwOiMw9PhT— FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020
تشكيل توتنام
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مانشستر يونايتد × بيرنلي
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا
تشكيل مانشستر يونايتد - سولشاير يدفع بـ مارسيال ودانيال جيمس في خط الهجوم أمام بيرنلي#في_إنجلترا pic.twitter.com/ucOw4QfskI— FilGoal (@FilGoal) January 22, 2020
تشكيل مانشستر يونايتد
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