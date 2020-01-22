مباشر في إنجلترا - ليستر (0) وست هام (0).. توتنام (0) نورويتش (0).. بداية المباريات

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ليستر سيتي بالفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي وأبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي.

ليستر سيتي × وست هام يونايتد

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بداية اللقاء

تشكيل ليستر سيتي

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توتنام × نورويتش سيتي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

بداية اللقاء

تشكيل توتنام

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مانشستر يونايتد × بيرنلي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

تشكيل مانشستر يونايتد

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