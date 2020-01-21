مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1) أرسنال (1).. التعااااااادل
الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 22:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وأرسنال في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.
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ق 64: جابريل مارتينيلي يسجل هدف التعادل لأرسنال من مرتدة سريعة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: تشيلسي 1-0 أرسنال
ق 27: الهدف الأول للبلوز من علامة الجزاء عن طريق جورجينيو.
ق 26: طرد ديفيد لويز مدافع أرسنال وضربة جزاء لصالح تشيلسي
ق 21: بطاقة صفراء من نصيب إيمرسون مدافع تشيلسي بعد عرقلة نيكولاس بيبي.
ق 16: هودسون أودوي يسدد وتصطدم كرته بأعلى عارضة أرسنال.
بداية اللقاء