مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1) أرسنال (1).. التعااااااادل

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 22:17

كتب : FilGoal

أبراهام - تشيلسي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وأرسنال في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

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ق 64: جابريل مارتينيلي يسجل هدف التعادل لأرسنال من مرتدة سريعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: تشيلسي 1-0 أرسنال

ق 27: الهدف الأول للبلوز من علامة الجزاء عن طريق جورجينيو.

ق 26: طرد ديفيد لويز مدافع أرسنال وضربة جزاء لصالح تشيلسي

ق 21: بطاقة صفراء من نصيب إيمرسون مدافع تشيلسي بعد عرقلة نيكولاس بيبي.

ق 16: هودسون أودوي يسدد وتصطدم كرته بأعلى عارضة أرسنال.

بداية اللقاء

في إنجلترا تشيلسي أرسنال

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