البدري لـ في الجول: لا أريد أن يقال على مجموعة مصر في تصفيات المونديال "سهلة"

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 21:55

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري - منتخب مصر

حسام البدري - منتخب مصر

"لا توجد مجموعة سهلة ولا يوجد أي منتخب ضعيف، الأمور في قارة إفريقيا أصبحت مختلفة كثيرا عن الماضي".. هكذا بدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تعليقه على مجموعة الفراعنة في تصفيات كأس العالم.

وأوقعت قرعة المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، منتخب مصر في المجموعة السادسة بجانب كل من الجابون وليبيا وأنجولا.

وقال البدري لـFilGoal.com: "على مر التاريخ لعب منتخب مصر في مجموعات ترى الجماهير أنها سهلة ولكن يكون وضعنا في المجموعة صعبا للغاية".

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وأضاف "كرة القدم الآن لا يوجد بها سهل وصعب".

وأكمل "إذا نظرنا لكل منتخب بشكل منفرد سنرى أنهم جميعا يمتلكون نجوم كبار ولاعبين مميزين مثل الجابون الذي يلعب له أوباميانج نجم أرسنال ويضم كذلك عدد كبير من اللاعبين المحترفين في أقوى دوريات أوروبا".

وواصل حديثه "أيضا منتخب ليبيا يضم عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية مثل تونس والمغرب ومصر وجميعهم يمتلكون الاحتكاك القوي في بطولات إفريقيا للأندية".

واستمر "ومنتخب أنجولا يضم لاعبين مميزين يلعبون في مسابقات الأندية الإفريقية".

وأوضح "ما أريد أن أقوله هو أنني لا أريد الجماهير أن تقول دائما أن مجموعتنا سهلة".

وأتم تصريحاته "أتمنى فقط أن تكون جميع عناصر المنتخب مكتملة ولا تضربنا الإصابات، وأنا أثق تماما في تحقيق نتائج ترضي الجماهير المصرية".

وفي تصريحات أخرى رسمية لموقع اتحاد الكرة، قال البدري: "لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات فجميع المجموعات غاية في القوة وتكهن المتأهل منها صعب كذلك، وستكون هناك ندية كبيرة في التصفيات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات".

شدد "المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، أملي كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي".

مدرب الفراعنة قال إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها، ولن يسمح بتكرار هذا الأمر وسيعمل على التأهل والفوز مبكرا.

البدري أكد أن جهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات في المجموعة وسيكون الإعداد واحدا، ويثق كثيرا في قدرة اللاعبين على الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال.

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