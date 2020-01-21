ذكريات حزينة وأخرى سعيدة في مواجهات مصر السابقة أمام منافسي تصفيات المونديال

ماذا قدم منتخب مصر أمام كل من الجابون وأنجولا وليبيا سابقا في تصفيات كاس العالم بعدما وقع معهم في تصفيات مونديال 2022.

أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا أمام الجابون ومواجهات أمام أنجولا وليبيا انتهت بغياب عن المونديال.

إليكم تاريخ مصر السابقة مع منافسيها في تصفيات كأس العالم 2022 من هنا.