ذكريات حزينة وأخرى سعيدة في مواجهات مصر السابقة أمام منافسي تصفيات المونديال

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد ليبيريا

منتخب مصر ضد ليبيريا

ماذا قدم منتخب مصر أمام كل من الجابون وأنجولا وليبيا سابقا في تصفيات كاس العالم بعدما وقع معهم في تصفيات مونديال 2022.

أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا أمام الجابون ومواجهات أمام أنجولا وليبيا انتهت بغياب عن المونديال.

إليكم تاريخ مصر السابقة مع منافسيها في تصفيات كأس العالم 2022 من هنا.

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تصفيات كأس العالم 2022 مصر الجابون أنجولا ليبيا
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