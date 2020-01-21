مدرب الجابون لـ في الجول: نؤمن بحظوظنا أمام منتخب مصر القوي.. وأوباميانج عاد ليكون قائدنا

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 20:26

كتب : ماهر جنينة

أوباميانج - الجابون

يتمسك الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون بحظوظ فريقه في التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، رغم الوقوع في مجموعة قوية مع مصر.

وأوقعت قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 مصر مع الجابون وليبيا وأنجولا في المجموعة السادسة.

وقال نوفو لـFilGoal.com عقب القرعة: "منتخب مصر قوي، لكن منتخب الجابون سيكون له كلمة في المجموعة".

أخبار متعلقة
بركات: مجموعة مصر متوازنة.. وقادرون على التأهل قرعة تصفيات المونديال – مجموعة قوية للفراعنة تمهيدا لضم أزارو؟ الاتفاق السعودي يعير أسامة الحدادي مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تطورات إيجابية في انتقال أزارو لـ الاتفاق.. الصفقة تقترب بشدة

وواصل "نعرف أنجولا جيدا ولعبنا ضدهم في التصفيات، ومنتخب ليبيا صاعد بقوة".

وتابع المدرب الأسبق للإسماعيلي وسموحة "أعرف الكرة المصرية جدا بحكم تدريبي في الدوري المصري".

وتابع "ستكون مباراة قوية ومنتظرة بين مصر والجابون".

ثم أضاف "الكرة لا تعترف إلا بالعطاء وسنلعب للتأهل، مع الاعتراف بقوة منتخب مصر واسمه الكبير مهما كانت الظروف".

وأكمل "كل الاحتمالات مفتوحة، وحظوظنا موجودة وخلال الـ6 أشهر المقبلة سأضيف لاعبين جدد لقوام الفريق".

وأشار نوفو إلى أنه نجح في إعادة إيريك بيير أوباميانج هداف أرسنال للمشاركة مع الجابون.

أوضح "نجحت في إعادة أوباميانج لمنتخب الجابون، وشارك معي في مباريات ودية وفي التصفيات".

وأتم "أوباميانج سيظل قائدنا وموجود دائما معنا".

وشارك أوباميانج في الفوز الأخير للجابون على أنجولا 2-1 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 وصنع هدفا.

اقرأ أيضا

نادي ٦ أكتوبر يضم أكبر لاعب في العالم رسميا

الأهلي: رمضان صبحي لن يلحق بمباراة النجم الساحلي

ما الفرق التي يتفائل أو يتشائم بها منتخب مصر في تصفيات المونديال

صلاح يطارد رقم أبو تريكة في تصفيات كأس العالم

ميسي يعود لدوره الأفضل ونقطة سلبية بلسان جوارديولا في ظهور سيتيين الأول

مصر الجابون في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من برج العرب لـ في الجول: الملعب يستقبل مواجهة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش 6 دقيقة | مصر
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض ديسابر لتدريب الفريق 13 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية الأوروبية تكرم أبو ريدة 30 دقيقة | مصر
مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: لا يوجد أزمة بشأن الشرط الجزائي للمنتخب.. ولم يحصل على المكافآت 36 دقيقة | منتخب مصر
المحلة يقبل استقالة مختار مختار 39 دقيقة | الدوري المصري
محمود شبانة: حققت حلم حياتي بالانتقال إلى الزمالك.. سأقاتل من أجله 43 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 52 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: جدول المسابقة المعلن محتمل تعديله في تلك الحالة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 4 رسالة من صلاح للبدري بعد رحيله
قد ينال إعجابك