مباشر في الدوري - بيراميدز (3) مصر للمقاصة (1).. حمدي والثاااالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة وبيراميدز في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

------

ق 87: محمد حمدي يعزز تقدم بيراميدز بهدف ثالث.

ق 79: صلاح أمين يقلص الفارق من علامة الجزاء.

ق 78: ضربة جزاء لصالح مصر للمقاصة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: عبد الله السعيد يضيف الهدف الثاني ويعزز من تقدم بيراميدز.

ق20: الهدف الأول لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء.

بداية اللقاء