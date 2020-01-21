مباشر في الدوري - بيراميدز (3) مصر للمقاصة (1).. حمدي والثاااالث
الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 19:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة وبيراميدز في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.
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ق 87: محمد حمدي يعزز تقدم بيراميدز بهدف ثالث.
ق 79: صلاح أمين يقلص الفارق من علامة الجزاء.
ق 78: ضربة جزاء لصالح مصر للمقاصة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: عبد الله السعيد يضيف الهدف الثاني ويعزز من تقدم بيراميدز.
ق20: الهدف الأول لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء.
بداية اللقاء