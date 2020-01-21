مباشر في الدوري - بيراميدز (3) مصر للمقاصة (1).. حمدي والثاااالث

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 19:13

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة وبيراميدز في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق 87: محمد حمدي يعزز تقدم بيراميدز بهدف ثالث.

ق 79: صلاح أمين يقلص الفارق من علامة الجزاء.

ق 78: ضربة جزاء لصالح مصر للمقاصة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: عبد الله السعيد يضيف الهدف الثاني ويعزز من تقدم بيراميدز.

ق20: الهدف الأول لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء.

بداية اللقاء

في الدوري بيراميدز مصر للمقاصة

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