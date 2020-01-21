تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن مجموعات متوازنة لعرب شمال إفريقيا، الجزائر وتونس والمغرب.

الجزائر يتعين عليها التغلب على بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي للاستمرار للمرحلة الأخيرة، أما تونس فتواجه زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية.

المغرب سيواجه غينيا وغينيا بيساو والسودان.

وأسفرت القرعة عن مجموعتي موت، الأولى تجمع بين الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي، أما الثانية فتجمع بين غانا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وإثيوبيا.

وأتت المجموعات كاملة كالتالي..

المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا - كاب فيردي - إفريقيا الوسطى - ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا

المجموعة السادسة: مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا

المجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال - الكونغو - ناميبيا - توجو

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانيا

نظام التصفيات

المرحلة الثانية التي أقيمت قرعتها يوم الثلاثاء ستكون بمشاركة 40 منتخبا تم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا.

وبعد نهايتها تبدأ المرحلة الثانية بمشاركة متصدري المجموعات فقط، حيث سيتم تقسيم الـ10 منتخبات المتأهلين إلى نصفين طبقا لتصنيف فيفا وعمل قرعة جديدة لخوض مباراتين إقصائيتين لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

ويتطابق هذا النظام مع نظام التأهل لكأس العالم 2014.

وتلعب الجولة الأولى للتصفيات بين 5 و13 أكتوبر، بينما تقام الجولة الثانية بين 9 و17 نوفمبر 2020.

وفي عام 2021، تقام الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال بين يومي 22 و30 مارس.

أما الجولة الخامسة فتقام بين 30 أغسطس و7 سبتمبر، وتقام الجولة السادسة بين 4 و12 أكتوبر.

المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ستظل في موعدها الأصلي، وهو بين 8 و16 نوفمبر 2021.

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