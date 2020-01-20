حارس يونايتد يتعرض لحارس مروع.. وينجو بحياته

تعرض الأرجنتيني سيرخيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد لحادث مروع صباح اليوم الإثنين أثناء ذهابه لتدريباته فريقه.

مانشستر يونايتد خسر أمام ليفربول بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

لكن الأخبار السيئة توالت على مانشستر يونايتد، بعدما تعرض روميرو لحارس مروع.

وتحطمت سيارة روميرو بالكامل قبل مقر تدريبات يونايتد بقليل، إلا أن الحارس الأرجنتيني نجى بحياته من الحادث.

ولم يتعرض روميرو لأي إصابة، وفقا لتأكيدات مانشستر يونايتد، التي نقلتها صحيفتي ميرور وذا صن.

صاحب الـ 32 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم ولم تهتز شباكه سوى مرة وحيدة فقط أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 23 مباراة.

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