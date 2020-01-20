الشوط الثاني - طلائع الجيش (0) - (0) الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

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انطلاق الشوط الثاني

استراحة

فرصة محققة لـ طلائع الجيش أمام الاتحاد ولكن دفاع الفريق السكندري أبعدها من عند خط المرمى

تدخلات قوية بين لاعبي الفريقين

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة