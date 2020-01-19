مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) غرناطة (0).. نزول أرتور

يستضيف برشلونة فريق غرناطة ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني تحت قيادة كيكي سيتيين في أولى مبارياته بعد إقالة إرنستو فالفيردي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما غرناطة في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق83 نزول أرتور بدلا من فيدال

ق76 جووووووول ليونيل ميسي يسجل الأول بعد تمريرة رائعة من فيدال

ق71 نزول ريكي بويج بدلا من راكيتيتش

ق69 طرد خيرمان سانشيز من غرناطة بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية

ق60 التعادل السلبي يسيطر على المباراة

ق53 تسديدة قوية من إيفان راكيتيتش لكن أعلى العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جملة رائعة بين لاعبي برشلونة تصل إلى ميسي يسددها لكن في الشباك من الخارج

ق30 مازال التعادل سلبيا

ق11 تمريرة رائعة من ميسي إلى خوردي ألبا يمررها إلى فاتي الذي سددها أعلى العارضة

ق7 روي سيلفا حارس مرمى غرناطة ينقذ تسديدة قوية من أنسو فاتي

انطلاق المباراة