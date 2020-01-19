الشوط الثاني - ليفربول (1) - (0) يونايتد.. فرصة لا تُصدق من مارسيال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

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ق81 خروج ماني وفيرمينيو ومشاركة أوريجي وفابينيو

مشاركة ماتا وجرينوود بدلا من بيريرا وويليامز

ق58 ماذا أهدرت يا مارسيال.. تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن فوق عارضة أليسون

ق48 قائم دي خيا يتعاطق مع يونايتد ويحرم هندرسون من هدف محقق

عرضية من روبيرتسون أمام المرمى لصلاح ولكن الأخير يسدد خارج المرمى بغرابة!

ق47 فرصة لا تصدق من محمد صلاح أمام يونايتد

انطااق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول المثير

ق44 دي خيا يتألق أمام صاروخ من ماني بعد مرتدة من ليفربول

بيريرا يهدر هدفا محققا لـ يونايتد أمام ليفربول بعد عرضية بيساكا

تقنية الفيديو تلغي هدف فيرمينيو بداعي مخالفة على فان دايك مع دي خيا.

ق24 فيرمينيو والهدف الثاااااااااااني لـ ليفربول ولكن تقنية الفيديو تتدخل في انتظار تأكيد قرار الحكم

عرضية من أرنولد من ركلة ركنية وفان دايك يحولها برأسه قوية في الشباك

ق 14 جوووووووووووووووول فان دايك والهدف الأول لـ ليفربول في مرمى يونايتد

ق7 بطاقة صفراء لـ ماتيتش بعد تدخل على فينالدوم

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل