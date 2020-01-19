الشوط الثاني - ليفربول (1) - (0) يونايتد.. فرصة لا تُصدق من مارسيال

الأحد، 19 يناير 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي محمد صلاح

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