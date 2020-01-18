مباشر في إنجلترا - سيتي يقلب الطاولة.. وشيفيلد يتعادل ضد أرسنال

السبت، 18 يناير 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

محمود حسن "تريزيجيه" - أستون فيلا

تقام 6 مباريات في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس التوقيت.

مانشستر سيتي يستقبل كريستال بالاس في ملعب الاتحاد، يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هــــنـــــا

فيما يستقبل أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد في ملعب الإمارات، يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هــــنـــــا

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ويقود محمود تريزيجيه فريقه أستون فيلا في ضيافة برايتون، يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــــنـــــا

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** أرسنال (1) - (0) شيفيلد

** مانشستر سيتي (2) - (1) كريستال بالاس

** برايتون (1) - (1) أستون فيلا

** نورويتش سيتي (1) - (0) بورنموث

** ساوثامبتون (2) - (3) ولفرهامبتون

** وست هام (1) - (1) إيفرتون

الدوري الإنجليزي في إنجلترا

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