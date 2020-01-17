اسكواش - نور الشربيني أمام بطلة فرنسا ونهائي رجال مصري لبطولة الأبطال

الجمعة، 17 يناير 2020 - 13:42

كتب : محمد سمير

طارق مؤمن - اسكواش

طارق مؤمن - اسكواش

واصلت نور الشربيني حملة الدفاع عن لقبها وفازت على النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة 3-0 للتاهل للمباراة النهائية في أولى البطولات الكبرى هذا العام.

وتقام بطولة الأبطال (جي بي مورجان) أولى البطولات الكبرى لعام 2020 في ولاية نيويورك الأمريكية بمجموع جوائز 390 ألف دولار.

ولن يكون النهائي مصريا خالصا، بعدما فازت الفرنسية كاميل سيرم نوران جوهر 3-2 في مباراة ماراثونية انتهى شوطها الفاصل 16-14.

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على مستوى الرجال أقصى طارق مؤمن بطل العالم علي فرج المصنف الأول عالميا وحامل اللقب وفاز بنتيجة 3-2.

فيما فاز محمد الشوربجي على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0 ليتلقي طارق مؤمن في النهائي.

وتقام المباراة النهائية في فئتي الرجال والسيدات في الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.

ويحمل لقب البطولة كل من علي فرج ونور الشربيني في نهائي مصري خالص أقيم العام الماضي.

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